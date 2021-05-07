الهلال يواجه فاركو المصري وديا

واصل فريق الهلال سلسلة تحضيراته القوية بمعسكره المغلق بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وأدى الأزرق حصته التدريبية الثالثة حيث استمرت الحصة لأكثر من ساعتين، نفّذ من خلالها اللاعبون تعليمات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو فورمسينهو الذي واصل تطبيق العمل التكتيكي وتجويده ورفع نسق التحضيرات بالإضافة إلى رفع المخزون البدني في بداية الحصة التي عرفت تدريبات قوية وشاقة لحارس المرمى، خاصة علي عبد الله أبو عشرين ومحمد النور أبوجا، فيما واصل الإيفواري محمد واتارا عمليات التأهيل البدني تحت إشراف مباشر من اختصاصي العلاج الطبيعي دكتور العابد.

هذا وشهدت الحصة التدريبية تحديات مثيرة وقوية بين اللاعبين.

هذا وسيؤدي الهلال اليوم أولى تجاربه الإعدادية أمام فريق فاركو المصري احد اندية الدرجة الثانية مساء اليوم.