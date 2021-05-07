في خطوة وجدت الإشادة التازي يواصل الإيفاء بالعهود ويسدد رواتب الأجانب

واصل الرئيس الفخري لنادي المريخ الشيخ أحمد طه التازي مسلسل الإيفاء بالعهود تجاه النادي حيث قام بسداد رواتب اللاعبين الأجانب الذين سبق وأن تكفل الرجل بمقدمهم في خطوة وجدت الإشادة والتقدير.. ورغما عن الهجوم على التازي في وقت سابق من قبل مجلس المريخ الا أن الرجل واصل تقديم المساهمات في خطوة نالت استحسان الكثيرين.. ومضى مجلس إدارة النادي برئاسة السيد آدم سوداكال على الدرب وقام بتقديم الشكر للرئيس الفخري التازي بعد سداده الرواتب وأشاد بالخطوة المهمة للرئيس الفخري للنادي، مشيراً إلى أهمية مواصلة التعاون في جميع الملفات الخاصة بالنادي بينه والرئيس الفخري.