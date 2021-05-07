القضارف.. الولاية العطشى حينما يتغلب تجمع المبادرات على وزارة الري (1)

متي ما توفرت لك عزيزي المواطن المعلومات الخاصة بأي مشروع حيوي تنتظره الجماهير فإن مشاعرك لا تعرف إلا أن تتوزع إما في اتجاه الحسرة أو في اتجاه الذهول … فمياه القضارف ظلت حلماً يراود المواطن المسكين جيلاً بعد جيل ، كأبسط حقوق المواطنة وأوجب واجبات الحكومات .. ومع ذلك ظلت الخطط حبيسة الإدراج طيلة العقود الماضية التي تولت فيها إدارة البلاد والولاية حكومات وأنظمة مختلفة .. اتفقت جميعاً في عجزها التام غير المبرر وفشلها في تحقيق حلم إنسان الولاية بشربة ماء صالح بيسر وكرامة ..

الجهود الرسمية طيلة العقود الماضية في ظل مختلف الحكومات والأنظمة – كانت خجولةً حد البؤس والحياء . ذلك بسبب غياب الحس الوطني الصادق وضعف المسؤوليات الأخلاقية أمام النفس والشعب والتاريخ ، ومن قبل ومن بعد أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية . فمن تولوا أمر هذا الملف من الجانب الرسمي لم يضطلعوا بمسؤولياتهم كاملةً في ما يلي: التخطيط والتنسيق والتنفيذ والإشراف والمتابعة . في غياب شبه تام بسبب الارتهان للسياسيين الذين هم الخصم والحكم في معظم كوارث ومصائب الولاية في مجالات الخدمات الأساسية بصفة خاصة بسبب بؤس وتواضع الأداء .. ودوننا في الولاية هذا المشروع الذي لم تتوافر عنه المعلومات للمختصين والمهتمين بالقدر الذي يمكنهم من تقويم بعض الاعوجاج والانحرافات في الوقت المناسب ، وبما يضيف القيمة للمشروع ويمضي به إلى نهاياته المنشودة ، *سيما أنه مشروع تبلغ تكلفته 55 مليوناً من الدولارات.

الجهات الرسمية في هذا الأمر كان واجبها أن تكون مرآةً يرى فيها مواطن الولاية الصورة الحقيقية الكاملة للمشروع الحلم، حجم المشروع بالأرقام: تكلفته ، المنفذين ، الاستشاريين ، مدته ، سير العمل ، جودته ، حجم الإنجاز ، والمعوقات ، وغير ذلك من أبعاد الصورة وتفصيلاتها . عندئذ فقط كنا سندين بالشكر والعرفان للرسميين في الجهاز التنفيذي وندفع معهم بكلما أوتينا من وسع … أما الجهاز الشعبي الرسمي الخاص بالتشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي – فهو الآخر كان قد اتسم بالتبعية العمياء للجهاز السياسي والتنفيذي . اللهم إلا من بعض الأصوات الوطنية المخلصة الحادبة على التنمية والبناء . التي غالباً ما تصطدم جودها ببيروقراطية الحزب وسطوته اللتين تتكسر عندهما مثل هذه المحاولات . لذا جاء دوره حياً ، لم يعبر عن مواطن واحد على امتداد هذه الولاية العطشانة . ولم يتألم لمعاناة أحد أو يترنم بآمال جماعة وطموحاتها في هذا الأمر .

من هنا قامت المبادرات الشعبية استجابةً لقوانين الطبيعة التي لا تقبل الفراغ ، فى محاولة جادة لاختراق هذا الملف العصي … وتطور أمر المبادرات فكانت المنظمة الشعبية لمياه القضارف ، في منتصف التسعينات .. وأنعم بالرجال الذين تولوا أمرها ونهضوا بمسؤولياتها، حتى تسلطت عليها حكومة من حكومات الولاية في عهد نظام البشير فشروها بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين …

تطورت قصة المبادرات الخاصة بمياه الولاية حينما اشتدت على الناس وطأة العطش ، وزاد عليهم جحيم الحياة بسبب انهيار العملة الوطنية وغول الغلاء ..

حينها تبنت (مبادرة جامعة القضارف للإصلاح والتنمية) أمر تجميع المبادرات لتنسيق الجهود والإفادة من المواقف والإمكانيات .

فكانت المرحلة الجديدة المبشرة من عمر المشروع الحلم بميلاد (تجمع مبادرات حل مشكلة مياه ولاية القضارف – تمام ).