أخبار المراسل.. قحت وشركاء السلام: ندعو الحكومة الاثيوبية الى وضع المصلحة للكل حول السد

الخرطوم: المراسل

عقدت قوى الحرية والتغيير قحت اجتماعا مع شركاء السلام لقاءا مع الوفد المفاوض في سد النهضة مساء اليوم بقاعه المجلس التشريعى واصدرت بيانا مشتركا تحصل المراسل على نسخة منه و جاء فيه:

إجتمعت الخميس بقاعة المجلس التشريعي مكونات الحرية والتغيير قحت واطراف العملية السلمية بالوفد المفاوض في سد النهضة، برئاسة وزيرة الخارجية د. مريم الصادق ووزير الري بروفيسور ياسر عباس، حيث قدم الوفد المفاوض حيثيات موقف السودان من الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية.

لقراءة الخبر كاملاً من مصدره اضغط على: أخبار المراسل 👇🏽👇🏽👇🏽