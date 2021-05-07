أخبار المراسل.. حكومة وسط دارفور تستلم اخر مقر لليوناميد

الخرطوم: المراسل

اكد الدكتور اديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور اكتمال استلام اخر مقرات بعثة اليوناميد في السودان بولاية وسط دارفور، مبينا ان حكومته استلمت مقر البعثة في زالنجي، والذي يعتبر آخر مقر للبعثة تتسلمه الولاية.

واكد ان عملية التسليم والتسلم لمقار بعثات اليوناميد بالولاية تم كما هو مخطط له، مشيرا الي ان الموقع الاخير تم تخصيصه لجامعة زالنجي، موضحا ان الهدف من تسليم المقر للجامعة مساعدة الجامعة حتي تستطيع المساهمة في مشروع السلام بالولاية.

وقال ان هناك دور كبير ينتظر مركز دراسات السلام التابع لجامعة زالنجي، من اجل دفع عملية زراعة السلام التي اطلقتها ولاية وسط دارفور في الشهور الماضية، مبينا ان مبادرة زراعة السلام تهدف الي تحقيق شامل وكامل في دارفور علي وجه الخصوص والسودان بصفة عامة.

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