شاهد بالفيديو.. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى

السوداني: متابعات

أظهرت فيديوهات وثّقها صحفيون ونشطاء؛ الاعتداء الوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين، واعتقلت عددا منهم، وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 53 شخصا أصيبوا جراء اعتداء القوات الإسرائيلية.

وكانت المواجهات بين قوات الاحتلال والمصلين انطلقت في باب السلسلة، أحد أبواب الحرم القدسي، وانتقل الأمر إلى داخل باحات المسجد بعدما اقتحمتها قوات الاحتلال، في حين حاولت جموع غفيرة من المصلين إبعاد تلك القوات عن المكان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الحرم وإلى البلدة القديمة للقدس المحتلة.

وتظهر المقاطع المصورة استهداف قوات الاحتلال للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، في تصعيد خطير للأحداث هناك.