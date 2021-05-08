793 مليار جنيه اجمالي أصول القطاع المصرفي السوداني

الخرطوم: ابتهاج متوكل

بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي السوداني، حوالي ٧٩٣ مليار جنيه، ويمثل ٢٦ ٪ من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية ٢٠٢٠م.

وقال مقدم ورقة عمل إصلاح الجهاز المركزي، محمد أبو حريرة ، في الورشة الاقتصادية للتجمع الاتحادي الديمقراطي، أمس بكورنثيا، إن القطاع المصرفي يعأني بدرجة عالية من مسألة التركيز، حيث تمثل البنوك الخمسة الأكبر أكثر من ٥٥ ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي، موضحاً أن القطاع المصرفي يتشكل من بنك السودان المركزي كسلطة تنظيمية ورقابية واشرافية في كل انحاء السودان، بالإضافة إلى ٣٨ من المصارف العاملة والتي لديها ٨٢٩ فرعاً، وهذه المصارف مقسمة إلى ثلاث مجموعات وفقاً لملكية رأس المال، مصارف مملوكة للدولة، المشتركة. المصارف الأجنبية وأضاف : تمتلك البنوك الأربعة المملوكة للدولة، نسبة ١٤ من إجمالي الأصول المصرفية، وتعمل كبنوك متخصصة، منوها إلى أن هنالك ٧ بنوك أجنبية تعمل كفروع في السودان ، تمثل ٢٣ ٪ من إجمالي الأصول المصرفية.

وأوصى بتعزيز علاقة البنوك الأجنبية المراسلة، وذلك للمساعدة في إصلاح نظام التجارة الخارجية، وحصول البنوك السودانية على تمويل خارجي، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي للبنوك المراسلة، لتحسين علاقاتها مع نظيراتها السودانية.