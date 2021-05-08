استمرار النائب العام في منصبه ومصادر ترجح حدوث تسوية

الخرطوم: هبة علي

أكدت مصادر مطلعة استمرار النائب العام مولانا تاج السر الحبر في أداء مهامه بعد تقديم استقالته لمجلس السيادة الإثنين الماضي.

وقالت المصادر لـ(السوداني) أن النائب العام انخرط في اجتماعات خلال أيام متفرقة بالنيابة العامة مع شخصيات من مجلس السيادة وتحالف المحامين الديمقراطيين، مرجحة أن تحل الأزمة بين النيابة العامة ولجنة إزالة التمكين بتسوية يكشف عنها الأسبوع القادم.

وقدم النائب العام استقالته لمجلس السيادة مُخيرهم بين بقائه في منصبه أو بقاء لجنة إزالة التمكين، على خلفية إنهاء الأخيرة خدمة 56 من رؤساء النيابة ووكلائها كما فصلت 56 من القضاة.