التجمع الاتحادي يطالب بتقييم الأصول والأموال المستردة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

دعا التجمع الاتحادي الديمقراطي، إلى هيكلة الشركة القابضة للأموال والأصول المستردة، وفق قطاعات، إدارة وتطوير العقارات، الإنشاءات والمقاولات، التجارة والاستثمار، الخدمات المالية والصيرفة، الخدمات الزراعية والإنتاج الحيواني.

وأوصت مقدمة ورقة عمل “هيكلة الشركة القابضة”، د. علوية علي حسين، في ورشة التجمع الاتحادي، حول الاقتصاد السوداني التحديات والفرص، بضرورة تقنين الأصول المستردة، وهيكلة الشركة القابضة وتحديد رأس مالها، اختيار نموذج لإدارة الأصول والشركات، كذلك وجهت باطلاق صناديق عقارية متداولة، وتأسيس شركات متخصصة تحت إشراف الشركة القابضة، وطالبت بتوجيه الشركة القابضة لدعم الموازنة وخلق المزيد من الوظائف، ثم تأسيس مركز تكنولوجيا الاغذية، ومركز لوجستي بغرض إسناد الصادرات، ثم مدينة الجلود الصناعية، واشارت الى اهمية تشغيل شركات الصرافة المستردة، لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوحيد سعر الصرف.