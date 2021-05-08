في دنيا التميز والإبداع جوائز وألقاب عالمية.. سودانيون يشرفون بلادهم

إعداد : سعيد عباس

من بيئات صغيرة ومتواضعة تكاد تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة المدنية خرج عدد من السودانيين يشار إليهم ببنان التميز والإبداع رغم ضنك الحياة في مناطقهم وتواضع النواحي التعليمية والصحية إلا أنهم صارعوا المستحيل وتخطوا الصعاب مستعينين ومؤمنين بالمقولة القائلة (لا مستحيل تحت الشمس) بينما أدارالحظ محركاته للحظات لم يتوقعها الكثيرون تجاه أشخاص ليتحول مؤشر واقعهم الاقتصادي 360 درجة من أسفل قاع الفقر إلى قمة منصات الثراء والغنى، آخرهم فوز السوداني عبد الإله صالح، بمليون دولار في برنامج الحصاد مع البنك الأهلي المتحد في البحرين. (السوداني) سعت لحصر أبرز هؤلاء النجوم.

عبقري الرواية العربية

يعتبر الأديب الأريب الطيب صالح والذي يلقبه النقاد الفنيين بـ (عبقري الرواية العربية) من أبرز السودانيين الذين حصلوا على ألقاب عالمية سيما وأنه جاء من منطقة كرمكول بالولاية الشمالية حيث كانت تقبع المنطقة في تلك الفترة التي كان فيها الطيب صالح طالباً في بواكير أيام دراسته الأولية بالفقر وصعوبة الحياة وتواضع الخدمات الصحية والمدرسية ليثبت التاريخ أن الطيب صالح ولد من رحم المعاناة التي لم تكسره ولم تهزمه بل طوع واقع فقره وصور مشاهد بلاده وطفولته وحياة القرويين هناك إلى روايات عالمية تمت ترجمتها إلى أكثر من 20 لغة ونشرتها حوالي 30 دار نشر عالمية حتى فاز الطيب بجائزة القاهرة للإبداع الكتابي التي كانت من أرفع الجوائز الأدبية والكتابية في تلك اللحظة نسبة لكثرة عددية المشاركين فيها من كل الوطن العربي ولم يمكث الطيب صالح شهوراً حتى أردفها بأكبر جائزة أدبية بالمغرب الشقيق جائزة محمد زفزاف ثم يواصل الطيب إنجازاته الفريدة بعد أن صُنِفت روايته العالمية (موسم الهجرة للشمال ) من ضمن أفضل 100 رواية عالمية .

شاعر النوبة وجائزة (بيفرلي) العالمية

كما فاز الأديب والشاعر السوداني الشاب خالد التني بجائزة (بيفرلي) العالمية للآداب في العام 2019م ويذكر أن خالد التني سوداني من أصل نوبي من منطقة حلفا تخرج في كلية الآداب بجامعة الخرطوم تخصص في الأدب الإنجليزي مع تخصصه في عدد من اللغات الأخرى ويذكر أن التني الحاصل على ماجستير في الثقافة الأوربية قد عمل صحافياً محترفاً بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، ومحرراً لمجلة شعر في إسبانيا التي لا زال يتواجد فيها حتى الآن ويذكر أن جائزة (بيرفلي) العالمية للآداب، هي جائزة إنجليزية مقرها إنجلترا تهتم بالمواضيع الفنية والأدبية والثقافية المختلفة وقد شارك التني فيها بديوان شعر من “64” قصيدة باللغة الإنجليزية بعنوان “الحكم الأخلاقي للفراشات”

قام من نوموا ولقى كوموا

من ضواحي مدينة ود مدني كان المواطن عمر مصطفى يغط في نوم عميق في اللحظة الذي رن فيها هاتفه الذي أراد أن يغير مسار حياته بنسبة 360 درجة إلا أن نومه لم يمكنه من الرد على هاتف الحظ ليلتقط الجوال والده ليجد أن المتصل هومصطفى الأغا من قناة الـ (ام بي سي 1) في برنامج من سيربح المليون دولار ليتهاتف الوالد مع الأغا بكل برود ودون أن يبدئ أي دهشة أو فرحة وربما كان لا يعلم أو يدري من هو مصطفى الأغا أو ما هو برنامج من سيربح المليون .لدرجة أنه قال إن هذا الهاتف ليس هاتفي حتى كادت الجائز تضيع إلا أن المذيع قال له لمن هذا الهاتف فرد مصطفى محمد الحسن بأن الهاتف لابنه عمر وبصورة نهائية وحاسمة قال الأغا أين ابنك فرد الوالد نائم فقال الأغا أيقظه وأعطني له وبالفعل قام الوالد بإيقاظ الابن من نومه ليجد كومه مع الأغا وربح المليون دولار وهو صاحي كالنعسان .

باحثة سودانية تكتسح 300 طبيب وباحث عالمي

فازت طالبة الدكتوراه السودانية دعاء محمد الأمين بأكبر الجوائز بجنوب إفريقيا في تلك الجائزة التي تشرف على ترتيبها وإعدادها منظمة (اليونسكو) جائزة (لوريال) وعلمت (كوكتيل) أن دعاء التي تنافست في تلك الجائزة مع 300 باحثة للمراحل النهائية قد أجرت بحثاً لتطوير أدوية تستخدم لعلاج مرض السرطان وهي منتجات مشتقة من مركبات موجودة فى بصل الثوم حيث تم اكتشافها خلال عملية التركيب في المعمل ونشرت التركيبة في مجلة أمريكية علمية ذايعة الصيت لتتحصل دعاء على أكبر جائزة علمية بمبالغ دولارية طائلة . بعد أن رفعت اسم السودان عاليا حفاقاً .

أناقة وشياكة وجوائز

فاز ابن أمدرمان وبانت شارع الأربعين الشاب نادر تيراب بجائزة و لقب الرجل الأكثر أناقة في بطولة كأس دبي العالمية بمشاركة 60 متنافساً من مختلف البلدان العربية والأجنبية، فيما راهن كثيرون على ضعف فرصة فوزه، وذلك بسبب مشاركة عدد كبير من الأوربيين والأمريكان والآسيويين الذين يعدّون لمثل تلك المسابقات إعداداً مبكراً بواسطة أكبر بيوتات الخبرة العالمية التي تهتم بالإناقة والجاذبية على وجه الخصوص، بجانب أن المتنافسين مع نادر سبق وأن شاركوا في مسابقات عالمية مثيلة لتلك المسابقة عدة مرات إلا أن نادراً يشارك لأول مرة بجانب أنه شاب أصلع وأسمر البشرة، وقال نادر بعد فوزه بالمسابقة في تصريحات صحافية إنه كان يدرس شكل الجاذبية اللونية التي تتناسب مع لون بشرته مع تصميمات تفصلية تتسق وتتوأم مع شكل بنيانه الجسدي وقال عكفت على ذلك كثيراً لأخرج بالأفضل ومما أدهش الجميع هو أن نادر لم يكن يذهب للمحال الأوربية أو الأمريكية ليختار ما يناسبه ولكنه قال بأنه كان يذهب لأسواق دبي ويختار خامات القماش ويقوم بتفصيلها بعد أن يرسم للخياط شكل الكيفية التي يريدها ، ووا صل تيراب في تألقه ليفوز بتلك المسابقة لثلاث مرات متتالية ويحصد الكثير من الاموال ولكنه أدهش الجميع في العامين الماضيين عندما قال بأنه اعتزل العرض وتوقف تماماً عن المنافسات .

جائزة من عمق الكارثة

من جنوب دارفور فاز عبد العزيز محمد بجائزة (مارتن إينالز) التي قد أقيمت في جنيف ويذكر أن عبد العزيز كان لاجئاً في أحد المخيمات أو المعسكرات التي تديرها أستراليا ثم تسلل ووثق وصور شكل المعاناة التي يكابدها المهاجرون في ذلك المخيم من الجنود الأستراليين، ويذكر أن عبد العزيز محمد كان من ضمن عدد من الشباب اللاجئين بقارب مطاطي عبر البحر تجاه السواحل الاسترالية إلا أن البحرية الاسترالية استطاعت أن توقفهم وتحجزهم في معسكر خارجي لحوالي خمس سنوات وقد عكس توثيق عبد العزيز معاناة المهاجرين والمخاطر التي تحيط بهم بجانب المعاملات غير الكريمة في تلك المخيمات بحسب توثيقه،،. الجائزة التي حصل عليها محمد نظير مجهوده ذلك كان أكبر وأكثر بكثير من عمل مهاجرين شرعيين لعدة سنوات.