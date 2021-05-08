حفل توقيع “منمنمة جنوبية”

جوبا: كوكتيل

أقيمت أمس في العاصمة الجنوب سودانية (جوبا)، حفل توقيع الإصدارة الشعرية “منمنمة جنوبية” للشاعر والكاتب الجنوب سوداني بوي جون، بقرين روكن. واشتمل الحفل الذي إدار جلساته الصحفي أبراهام مليك، على قراءة نقدية قدمها مثيانق شيرلو، مع فواصل موسيقية للموسيقار جبرائيل أرنست.