الفنان هاني عابدين لـ(كوكتيل): أعمل في مشروعي على نار هادئة

حوار: محاسن أحمد عبدالله

الفنان هاني عابدين من الفنانين الذين بزغ نجمهم من خلال مجموعة الكورال التي قدمت عددا من الأصوات للساحة الفنية ثم مغادرتها ليغني منفردا.

صاحب لونية مختلفة له جمهوره ومعجبيه.. التقته(كوكتيل) في هذا الحوار .

أصبحت حاليا أحد أعمدة برنامج (يلا نغني)؟

أحمد الله بأنني أصبحت أحد أعمدة البرنامج برفقة الفنان جمال فرفور وعصام محمد نور، البرنامج ربط بيننا والشباب الواعدين وهي إضافة جميلة وثقة في النفس بأنني أسير في الاتجاه الصحيح وسعيد أنني تغنيت في البرنامج بإحدى أغنيات الفنان الكبير مجذوب اونسة.

ماهو مشروعك الفني بالرغم من الضبابية التي تسود المشهد الفني؟

هي مسألة مبادئ في الغناء تجعلك تتمسك وتقدم شيئاً جميلاً ولائقاً بالمجتمع السوداني كما قدم الرواد ونحن امتداد لهم وأعمل في مشروعي الفني على نار هادئة.

تأثير غياب المهرجانات علي المشهد الفني ؟

المهرجانات كانت تظهر المواهب الآن السوشيال ميديا هي المسيطرة وأصبحت أسهل شيء تتحدث في أي موضوع وتغني وتعزف وأنت في بيتك ،لكن غياب المنتديات أثر كثيراً في الفترة الأخيرة وأصبح العالم كله يعتمد علي الميديا بالأخص فترة الكورونا .

ما رأيك في الساحة الفنية الآن ؟

الساحة الفنية محتاجة للكثير بعد أن أصبحت مرتعاً للكثير من الأغنيات التي شوهت المشهد الفني ولا بد من محاربة تلك النوعية من الأغنيات بتقديم الأجمل بوجود أميز الشعراء والملحنين.

تعليقك علي قرار الوالي بعودة عمل الصالات مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ؟

أولا ندعو المولي عز وجل أن يرفع المرض عن الناس ولا بد من التعايش معه بعد أن أصبحت هنالك لقاحات وسعيد بان الفنانين أصبحوا يزاولون عملهم في العلن بدل الخفاء ومطاردتهم كانت شيئاً مؤسفاً لا يليق بالفن والفن شيء عظيم يثقف الشعوب .

يقال إن الغيرة بين الأزواج تهزم الحب..ماهو ردك وأنت متزوج من فنانة ؟

ليس هناك غيرة بيننا وزوجتي الفنانة رانيا محجوب، لأننا في وسط فني واحد نعلم تفاصيله تماماً وهي لديها جمهور ومعجبون نعرف التعامل معهم وتوجد بيننا ثقة كبيرة مبنية علي الحب.

هل تدعمها فنياً ؟

نعم بالتأكيد.. ودعمي الفني لها لن ينتهي لأن زوجتي رانيا فنانة جدا ولابد من الوقفة معها حتى تستطيع أن تطرح ما لديها من منتوج فني.

أين هي الآن من الساحة الفنية ؟

أصبحت الفرص ضيقة ولا توجد مساحة للسمع لكن لديها أفكار جديدة تخطط من خلالها للظهور بشكل كبير ومختلف وأنا داعم لفكرتها.

جديدك؟

أغنية (آخر أيام وتعدي) وعمل آخر للشاعر حسين أبو كروك سيرى النور قريباً.