الأحمر يدشن الوديات اليوم الإنجليزي كلارك يكشف كواليس معسكر المريخ

أكد مدرب المريخ الانجليزي كلارك، سير استعدادات الفريق بشكل ممتاز للغاية وأضاف في مقابلة أجراها معه محلل الأداء التقني بالفريق الكابتن أيمن يماني بأن الأوضاع في المعسكر الإعدادي تمضي على نحو جيد حيث يقضي اللاعبون فترة إعداد واستجمام متميزة تبدأ بتدريبات الصالة صباحا ومن ثم تدريبات السباحة التي يؤديها اللاعبون بكل شغف وحماس عطفا على البرنامج الليلي المتمثل في تدريبات الخطط والتكتيك.

وأوضح المدرب الإنجليزي بأن الفرقة الحمراء ستؤدي مباراتين اعداديتين الأولى اليوم أمام أحد الأندية المصرية قبل أن يعود ويؤدي مباراة أخرى يوم السبت القادم كذلك.

ولم يتردد كلارك في التأكيد على الاستفادة الكبرى من المعسكر الجاري مشيرا إلى رغبتهم في العودة إلى الخرطوم وهم أكثر جاهزية استعدادا لعودة مباريات الدوري في ٢١ مايو الجاري.