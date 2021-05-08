يواصل تدريباته التحضيرية الهلال يُسجل زيارة للكابتن عزالدين الدحيش

سجلت البعثة الإدارية بنادي الهلال المتواجدة بمعسكر الفريق بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، زيارة للكابتن عزالدين الدحيش الذي يرقد طريح الفراش الأبيض بمستشفى (المنيل) بالقاهرة، والتقت البعثة الإدارية المتمثلة في الأستاذ عبدالمهيمن الأمين مدير الكرة والأستاذ مهيار الطيب مدير المكتب التنفيذي، التقوا بأبناء الكابتن عثمان الدحيش والمرافقين له، الذين طمأنوا أفراد البعثة على صحة والدهم الذي تحسن كثيراً عقب العملية الجراحية التي أجريت له الخميس.

على صعيد فريق كرة القدم الأول فقد خاض الهلال مساء امس تجربة ودية أمام فريق فاركو المصري وسيوالي الهلال تدريباته التحضيرية مساء اليوم على فترتين تحت إشراف ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون.