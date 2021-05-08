اتحاد الكرة يبارك عمومية الشرطة القضارف

بارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – نائب رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء – مخرجات الجمعية العمومية لنادي الشرطة القضارف التي انعقدت في مقر نادي الشرطة الأربعاء الماضي، والتي اسفرت عن:

اعتماد انتخابات مجلس إدارة النادي ، لدورة 2021 – 2025 م؛ وقد جرت بتشريف السيد الرشيد حمد نائب رئيس الاتحاد المحلي القضارف والمرشحين للمجلس وحشود من أعضاء النادي، وفيها فاز الأعضاء بالتزكية حيث تم انتخاب اللواء شرطة / كمبال حسين كمبال رئيساً وهارون الطاهر على أبكر نائبا للرئيس

و صلاح أحمد قرشي امينا عاما

ومختار عصمت أمينا للمال، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء أبرزهم مرتضى دياب وعبد الخالق محجوب وصلاح كشة وعباس الأزرق وناهد بشير الباقر عن مقعد المرأة، إلى جانب آخرين.