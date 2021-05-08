منتخبنا يصوب أنظاره نحو الرباعي المحترف

دفع قرار الفيفا بتعديل موعد التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، المنتخب السوداني، إلى تعديل خطة تجمع الفريق، بجانب توسيع دائرة اختيار اللاعبين.

المدير الفني لصقور الجديان، هوبير فيلود، والمدرب العام خالد بخيت، تطابقت تصريحاتهما في الاستفادة القصوى، من خلال استعادة اللاعبين المصابين بشكل كامل، وعودة لاعبين كانوا موقوفين تأديبيًا مع المنتخب.

لكن الجهاز الفني لمنتخب السودان، انتبه لضغط المباريات الذي سيحدث في التصفيات، انطلاقًا من سبتمبر المقبل، بواقع خوض مباراتين كل شهر.

ولا شك أن خوض مباراتين دوليتين من العيار الثقيل، جعل من الوارد بنسبة كبيرة، حدوث إصابات مؤثرة، مما جعل الجهاز الفني لمنتخب السودان، يستدير للخلف، من أجل توسيع قاعدة الاختيار بين اللاعبين.

يأتي ذلك من أجل معالجة النقص بسبب الإصابات، وبالتالي صوب الجهاز الفني، أنظاره نحو 4 لاعبين من أصول سودانية، ينشطون في أوروبا وأمريكا.

الرباعي المحترف يتمثل في لاعب الوسط هاني مختار (من أم ألمانية وأب سوداني) ويلعب مع ناشفيل في الدوري الأمريكي، وكان قائد منتخب الشباب الألماني قبل 3 سنوات.

وهناك الشقيقان محمد وأبو بكر عيسى، وساهم الأول في صعود بيتربورو لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بينما يلعب أبو بكر مع سكونثورب يونايتد.

وكذلك المهاجم يسن حامد مهاجم الروماني (من أم رومانية وأب سوداني) ويلعب مع سبارتوكس المجري بالدرجة الثانية، والذي سبق له في 2019، الاستدعاء لمباراتين دوليتين، وخاض آخر 5 دقائق أمام ساو تومي بأم درمان، وجلس احتياطيًا أمام جنوب إفريقيا.

والسبب في التحول للرباعي المحترف، عدم وجود بدلاء مميزين من الأندية الأخرى، بخلاف الهلال والمريخ، لديهم عنصر الخبرة والقدرة على سد فراغ الإصابات.

وهناك حالة من الترقب والشغف، حول مدى استجابة الرباعي المحترف لنداء منتخب السودان، لأنه سبق و تجاهل 3 منهم باستثناء يسن حامد، دعوة صقور الجديان.