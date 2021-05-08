الكونغو تطرح مُبادرة لحل أزمة سد النهضة

عقد الجانبان السوداني برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والكونغولي برئاسة الرئيس فيليكس تسيشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جلسة مباحثات مشتركة، تناولت السُّبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافةً إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وركّزت المُباحثات بصورة أساسية على موضوع الخلافات حول سد النهضة بين دولة المنبع ودولتي المصب.

وكان الرئيس الكونغولي فيليكس تسيشيسكيدي قد استبق لقاءه رئيس مجلس السيادة بلقاءٍ مطول مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ناقش خلاله ملف سد النهضة.

وأوضحت مريم الصادق وزيرة الخارجية، أن الرئيس تسيشيسكيدي تقدم بمبادرة حول موضوع سد النهضة بصفته رئيساً للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أنّ المُبادرة قيد البحث من الجهات المُختصة، وأكدت أن موقف السودان الثابت والواضح في موضوع سد النهضة قَائمٌ على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافةً إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم مارس2015، وأضافت د. مريم أن السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكاناته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر، وشددت وزيرة الخارجية على أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقّق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، مؤكدةً رفض السودان للخطوات الأحادية خاصة، التي تمت في العام الماضي، كما يرفض محاولة إثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد والمتوقع أن يبدأ في يونيو القادم.