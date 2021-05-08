سُكّان حي خرطومي يستغيثون بوزير الداخلية والنائب العام لإيقاف مهرجان تفحيط السيارات

الخرطوم: السوداني

استغاث سكان حي الرياض، شرقي الخرطوم، بوزير الداخلية والنائب العام ومدير شرطة المرور بالولاية، للعمل على إيقاف مهرجان تفحيط السيارات.

ويُقام المهرجان يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقال سُكّان مربعي 15 و16 بالرياض، في بيان السبت: “درج عدد من مُتعاطي المُخدّرات إقامة مهرجان تفحيط بالسيارات”.

وأشار البيان إلى أن السكان حاولوا إيقاف المهرجان بالنصح والتهديد والوعيد دون أن ينجحوا في إيقافه.

وأضاف البيان: “اتّصلنا بشرطة الرياض والقسم الشرقي وشرطة مرور الخرطوم ولا حياة لمن تُنادي، هؤلاء لم يراعوا حُرمة العشر الأواخر من رمضان، ولم يراعوا الآباء الخارجين من المسجد بعد الفجر”.

وتابع: “اليوم استمر ضجيجهم حتى الثامنة صباحاً، عدد السيارات والركشات والمواتر بالعشرات، ولوحات المرور قد نُزعت، والتظليل والمخدرات حدث ولا حرج، أما الشباب المتفرجون فهم بالمئات”.