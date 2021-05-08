رسمياً.. نيمار يُجدِّد عقده حتى عام 2025 مع باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت، تجديد عقد لاعبه البرازيلي نيمار حتى العام 2025، لكنه لم يكشف عن قيمة العقد الجديد.

ونشر “بي إس جي” عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي صورة للمهاجم الدولي البرازيلي وهو يحمل قميصاً كتب عليه الرقم 2025.

وكان نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان في العام 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ليصبح صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ولعب مع باريس سان جيرمان 112 مباراة منذ انضمامه، سجل فيها 85 هدفاً ولعب 51 تمريرة حاسمة.