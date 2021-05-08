أخبار المراسل.. الخطوط الأفريقية معاقبتنا ب2 مليون دولار من السودان ليست صحيحة

الخرطوم: المراسل

نفت الخطوط الجوية الافريقية، ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن سلطات مطار الخرطوم فرضت غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار على شركة الخطوط الإفريقية لإحضارها 50 راكبا سودانيا وليبيَّيْن لم يخضعوا لفحص كورونا.

قالت “الشركة” في بيان تحصل المراسل على نسخة منه : “اجراءات التحقق من حوزة المسافرين لشهادة إثبات تحليل كورونا تتم من ثلاثة جهات بمطار معيتيقة

ومن بينها السلطة الحكومية الصحية التي تمنع وصول أي مسافر إلى منصات الركاب بدون إبراز شهادة تحليل كورونا، ومن المستحيل أن يتجاوز خمسون مسافرا نقاط التفتيش بكل سهولة،

لا سيما وأن موظفي منصة قبول الركاب لديهم تعليمات صارمة بعدم قبول أي مسافر غير مصحوب بشهادة الخلو من فايروس كورونا مهما كانت الأسباب والمبررات باعتبار أن السلطات السودانية تفرض هذا الإجراء وتشدد عليه”.

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