أخبار المراسل.. البرهان لمبعوث بايدن للسودان: مستعد للتعاون مع اثيوبيا بدا من علاقات حسن الجوار

الخرطوم: المراسل

أشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الأمريكية وبالمواقف الأمريكية الداعمة لحكومة الفترة الإنتقالية.

وبحث سيادته لدى لقائه بمكتبه اليوم، مبعوث الرئيس الأمريكي جون بايدن، الخاص للقرن الإفريقي السيد جيفرى فليتمان سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة فى مختلف القضايا، مرحبا بتعيين السيد بليتمان مبعوثا خاصا للرئيس الامريكى لمنطقة القرن الإفريقي ومهنئا له بمنصبه.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه المبعوث الأمريكي على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لاسيما في قضاياه الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وقدم البرهان للمبعوث الأمريكي شرحا عاما لملف سد النهضة، وأكد له موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضي للخلافات بين دولة المنبع ودولتي المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى إتفاق بين الدول الثلاث حول قضايا الملء والتشغيل.

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