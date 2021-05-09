الصاروخ الصيني يسقط في بحر العرب

بكين: وكالات

بعد أن حبس العالم أنفاسه ترقباً لسقوط الصاروخ الصيني «التائه» الذي أطلق الخميس الماضي، أعلن التلفزيون الصيني تفكّك الصاروخ الفضائي Long March-5 فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وأوضح أن بقايا الصاروخ الصيني سقطت في بحر العرب والإحداثيات تؤكد وقوعه في منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وترقب العالم سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في الفضاء، وسط مخاوف كبيرة من وقوعه في منطقة مأهولة بالسكان، من ضمنها شمال السودان.

ووضعت الصين في 29 أبريل في المدار أول مكونات محطتها الفضائية المستقبلية بواسطة صاروخ «لونج مارتش 5 بي»، أقوى الصواريخ الصينية.

وحددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روس كوسموس» المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.