حزب الأمة القومي حول مبادرة الإمارات بخصوص الفشقة: الشعب السوداني قادرٌ على استثمار كامل أراضيه.. ولا مجال لخلق احتلال جديد

الخرطوم: السوداني

أصدر حزب الأمة القومي، بياناً حول المبادرة الإماراتية بخصوص أراضي الفشقة، أكد فيه أن الشعب السوداني بموارده البشرية قادرٌ على استثمار كامل أراضيه بنفسه؛ دون التنازل عن أي شبر منها.

وقال الحزب في بيان ممهور بتوقيع الأمين العام والناطق الرسمي للحزب الواثق البرير: “لقد راج الكثير من اللغط حول المبادرة الإماراتية بشأن قضية الحدود وأراضي الفشقة مع الجارة دولة إثيوبيا، إن حزب الأمة القومي يرحب بكل المبادرات من الدول الصديقة والشقيقة التي تؤكد على حقوق السودان في السيادة على كامل اراضيه، ويؤكد أن الشعب السوداني بموارده البشرية قادرٌ على استثمار كامل أراضيه بنفسه دون التنازل عن أي شبر منها”.

وأضاف: “وهو أيضاً سيكون منفتحاً على كل الجهات المستثمرة وفق قوانين الاستثمار الوطنية، ولا مجال لخلق اي نوع من الاحتلال الجديد بأي شكل من الأشكال أو تحت أي مُبرّرات”.