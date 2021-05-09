وزير الطاقة لـ(السوداني): شبهة وسوء إداء أحدثا أزمة حادة في الوقود

الخرطوم : وجدان طلحة

قال وزير الطاقة جادين علي ، إن اللجنة التي كونها مجلس الوزراء بسبب الشح في أزمة الوقود تتكون من جهات عدلية وقانونية .

وأضاف جادين في تصريح لـ(السوداني) :” لا نريد استباق عمل اللجنة ، لكن يبدو ان هناك شبهة وسوء اداء اديا الى حدوث أزمة وقود حادة الشهر الماضي “، مؤكداً محاسبة المقصرين، مستدركاً : وربما حدثت الأزمة لاسباب خارجة عن الإرادة ، هذه الاشياء ستكشفها اللجنة” .

في السياق كشف وزير الطاقة ، عن زيادة الطلب على الوقود بسبب الموسم الزراعي ، وقال إن الانسياب مستمر ولا توجد به أي مشاكل .

وتابع :” توجد (هجمة) على الوقود هذه الأيام بسبب الموسم الزراعي والاعياد ، تعطي طابعا بوجود أزمة ، لكن الصفوف ستنتهي في الايام القادمة.

وشكا الوزير من تهريب الوقود لدول الحوار بسبب فرق السعر ، وقال توجد مراجعات السعر لتغطية التكلفة .