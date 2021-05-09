ركاب يحجزون على باخرة مصرية قادمة من ميناء جدة

بورتسودان : عبد القادر باكاش

حجز ركاب قادمون من ميناء جده الإسلامي، باخرة مصرية بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، احتجاجاً على عدم وصول عرباتهم معهم في الوابور .

وحمّل مدير ميناء سواكن كابتن طه أحمد مختار، الشركة الشاحنة مسؤولية إبقاء العربات في جدة وشحن الركاب إلى سواكن، وقال المختار إن سلطات سواكن تواصلت مع السلطات في ميناء جدة وعلمت أن إجراءات جمركية سعودية تسبّبت في تأخير شحن السيارات وسيتم شحنها في أول باخرة إلى سواكن، وأعلن كابتن طه مختار لــ(السوداني ) أنهم لن يسمحوا للركاب المحتجين بحجز الباخرة.

وواضاف : “سيتم تخييرهم بين أن ينزلوا في سواكن وينتظروا وصول عرباتهم”على أن يلتزم وكيل السفينة بتكاليف إقامتهم وإعاشتهم لحين وصول سياراتهم، وبين أن يعودوا إلى ميناء جدة بنفس الباخرة، مبيناً أن هناك ركاباً متجهين من سواكن إلى جدة وأكملوا إجراءاتهم ولا يمكن تأخيرهم لأسباب لا علاقة لهم بها، وأكد أن الباخرة المعنية وصلت الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة وعلى متنها 120 راكباً، ومن المفترض أن تغادر مساء امس.