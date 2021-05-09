الدولي: ندمان على الخالات والوسط الفني ينزعج من انتشاري الكثيف في الحفلات

الخرطوم: كوش نيوز

أبدى الفنان عبد الخالق الدولي ندمه على تقديمه خلال وقت سابق أغنية تغزل من خلالها في “الخالات”.واعتذر الدولي عن الأغنية بصورة علنية من خلال استضافته في برنامج الصندوق على قناة أنغام.وبرر عبد الخالق ترديده للأغنية بأنه كان قليل الخبرة وأن مشروعه الفني لم يكن ناضجاً، معتذراً للجمهور واعداً بألا يكرر مثل هذه الأعمال.

وبحسب المتابعات أكد الفنان الشاب على حقيقة أن هناك فنانين ينزعجون من انتشاره المكثف، منتقداً الوسط مؤكداً أن فيه أشياء غير جميلة تدور بصورة خفية وليست علنية.

الدولي ذكر أن هناك فنانين يتقابلون كأصدقاء لكن بمجرد اختفائهم عن أنظار بعض، يقدمون على تصرفات تناقض ما يظهرونه مثل مفاوضة العازفين ومدراء الأعمال وتقديم معلومات مغلوطة عن الفنان الزميل حال طلبوا منهم ترشيحه.