والي الجزيرة يعلن تبني حكومة الولاية للنادي الشامل

مدني: كوكتيل

خاطب والي ولاية الجزيرة الدكتور عبد الله إدريس مساء أمس بنادي الشاطي الرياضي الثقافي بمدينة أبو عشر بمحلية الحصاحيصا اللقاء التفاعلي لأندية اتحاد الكاملين، معلناً تبني حكومة الولاية برنامج النادي الشامل لتفعيل الدور الثقافي والاجتماعي والرياضي للأندية الى جانب تفعيل البرامج الاستثمارية بالأندية لتوفير الدعم اللازم لتسيير مختلف المناشط، وكشف عن الترتيبات الجارية لدعم البنيات الأساسية بالمحيات .

من جانبه دعا الأستاذ عماد الدين السيمت المدير العام لوزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الاستثمارات المتاحة لتطوير الحركة الرياضية بالمحليات، وأكد حرص وزارته على تبني إنشاء إستاد أبو عشر لدعم النشاط الرياضي بالمنطقة .

فيما أشاد الأستاذ سيف الدين الطيب إبراهيم رئيس اتحاد الكاملين وكتلة الوسط بالاتحاد السوداني لكرة القدم بجهود حكومة ولاية الجزيرة لإعادة تأهيل استاد الكاملين بمبلغ 9 ملايين جنيه، واوضح أن اللقاء التفاكري يعمل على تجديد العهد والميثاق لأندية اتحاد الكاملين .