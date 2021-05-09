منتزه المقرن العائلي يعاود نشاطه بأكبر مهرجان ترفيهي في السودان

الخرطوم: سودان فيرست

يعاود منتزه المقرن العائلي، نشاطه خلال أيام عيد الفطر المبارك، عبر أكبر مهرجان عائلي ترفيهي يشهده السودان.

ويتضمن مهرجان العودة، حفلات غنائية يومية لنجوم الساحة الفنية، وعروضاً مسرحية وألعاباً مسلية، وفقرات ممتعة ترضي أذواق الجميع ورغبات الأطفال.

وكما كان لمنتزه المقرن العائلي بصمته العريقة في عالم الترفيه بالخرطوم، سيعود للمنتزه ألقه بانطلاق المهرجان.

وأكدت إدارة المهرجان، أنه تمّ إعداد برامج ترفيهية جاذبة ومسلية للأطفال، مع توفر درجة تأمين عالية في كل الألعاب والأنشطة.

ونوهت الإدارة إلى أهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، تجنباً لانتقال أي عدوى أو أمراض.