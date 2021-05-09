الهلال يواجه (زد) في ثاني تجاربه الإعدادية

يخوض فريق الهلال مساء اليوم تجربته الودية الثانية بمعسكره الإعدادي المستمر هذه الأيام في جمهورية مصر العربية، وسيلعب الهلال أمام فريق (زد) الذي لا يعرف عنه شيء غير انه فريق يمتلك ملعبا خاصا به سيستقبل فيه الهلال اليوم، وكان الهلال قد خاض امس الأول تجربة ودية أمام فريق فاركو انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وعلى صعيد متصل واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء امس تدريباته التحضيرية بالملعب الملحق لفندق موفنبيك تأهبا لمواجهة الديربي أمام المريخ بعد نحو اسبوعين من الآن، وشهد المران انضمام الحارس جمال سالم للمشاركة في التدريبات التحضيرية وتألق رفقة الحارس محمد النور أبوجا إضافة لعدد من اللاعبين. وقبل المران تحدث المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو مع اللاعبين بحضور طاقمه الفني المعاون شارحا لهم أهمية التحضير الجيد خلال الفترة الحالية والاستفادة من المعسكر التحضيري.