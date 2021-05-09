(السوداني) تكشف معتصم خالد وبشة .. ثنائية تتجدد بعد (11) عاما

الخرطوم : السوداني

في خطوة مفاجئة استعان مدرب الخرطوم الوطني الكابتن معتصم خالد، بقائد الهلال السابق، والمحلل التقني المعروف الكابتن محمد أحمد بشير (بشة) لاجل العمل معه ضمن الطاقم الفني بالخرطوم الوطني مدربا عاماً ومحللا للاداء.

الخطوة فاجأت الكثيرين لعدد من العوامل على رأسها أن الثنائي لم يسبق له العمل سويا، فمعتصم خالد وبالرغم من رحلاته التدريبية الطويلة سواء اكان ذلك على صعيد المنتخبات الوطنية المختلفة الى جانب العديد من الأندية بالدرجة الممتازة لم يسبق له أن عمل بجوار بشة.

بيد أن ما تحصلت عليه (السوداني) يشير الى أن ثمة علاقة قوية تجمع بين الكابتن معتصم خالد ولاعبه السابق بشة اذ أن الاول سبق وأن قام بتدريب الاخير ابان تواجده في كشوفات الحرية الام درماني مطلع الالفية الجديدة اي قبل احد عشر عاما بالضبط في العام 2001م.

ويقول مصدر مقرب من الكابتن معتصم خالد إن الاخير على دراية تامة بحجم المقدرات التي يتمتع بها مساعده الأول، مشيرا الى أن معتصم سبق وان قام كذلك بتدريب بشة في المنتخبات الوطنية المختلفة ويعرف تماما حجم مقدراته وقراءاته السليمة لما يحدث داخل المستطيل الاخضر بخلاف الاخلاق العالية التي يتمتع بها والتي جعلته يتفوق على الكثير من اقرانه.

يشار الى أن مصدرا مقربا من بشة اشار الى أن الاخير لم يتردد ورحب على الفور بالعمل الى جوار المدير الفني الكابتن معتصم خالد في تجربته الجديدة مع الخرطوم الوطني، حيث يسعى بشة لدعم تجاربه التدريبية بغية إحداث تحول كبير في مشواره خلال الفترة القادمة.

وخاض بشة تجربة لم تستمر طويلا مع الهلال حيث عمل ضمن الطاقم الفني للمدرب الصربي زوران قبل أن يترك العمل على خلفية توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني الصربي آنذاك.

ورغما عن تمسك ادارة الهلال بتواجد بشة الا أن الاخير فضل الابتعاد عن نيران الخلافات وقتها.

يشار الى أن بشة تلقى عرضا بالعمل الى جوار مدربه السابق ميشو ضمن الطاقم الفني للمنتخب الزامبي وبالفعل غادر وانضم الى الجهاز الفني للرصاصات النحاسية وعمل مع الاخيرة في اخر مباراتين بالتصفيات قبل أن يعود لإكمال تجاربه التدريبية الى حين معرفة مصير مدربه ميشو وبداية تحد جديد معه في المستقبل القريب.