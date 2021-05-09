رغما عن تأكيداته بترشيح شداد برقو يشعل التنافس على مقعد رئاسة اتحاد الكرة

الخرطوم : السوداني

أشعل عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، حسن برقو انتخابات اتحاد الكرة مبكرا وذلك على خلفية التصريحات التي صدرت منه مؤخراً بشأن ترشحه في الجمعية العمومية المرتقبة لاتحاد الكرة التي لم يتم تحديد موعدها بعد رغما عن قرب انتهاء دورة مجلس الادارة الحالي في 30 اكتوبر القادم.

وبحسب التصريحات التي صدرت من رئيس تصريحات فجر الغد الهلالي محمد عثمان الكوارتي فان برقو اكد ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة خلال الجمعية العمومية القادمة قبل أن يأتي برقو بعد 24 ساعة ويؤكد ترشح رئيس اتحاد الكرة كمال شداد في منصبه على أن يكون برقو ضمن مجموعته.

ووصف مصدر تصريحات برقو، بأنها جاءت من اجل تهدئة الموقف خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة التي يواجه بها الرجل وذلك على خلفية وقوف عدد من اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة ضد تحركاته وتحفظاتهم على موقفه من الرئيس كمال شداد.

ورغما عن النجاحات التي حققها برقو على صعيد المنتخب الوطني الذي اسهم في قيادته الى النسخة القادمة من نهائيات الامم الافريقية بالكاميرون إلا أن عددا من اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة يبدون تحفظا تجاه التحركات التي يقوم بها الرجل ويعتقدون بان موقف الاخير في الجمعية القادمة لن يكون سهلا خاصة في ظل رغبة المجموعات الاخرى في الاطاحة به.

يشار الى أن برقو تمكن من دخول مجلس ادارة اتحاد الكرة في آخر جمعية عمومية بعد أن تمكن من حصد جميع الاصوات في مفارقة وصفها كثيرون بأنها غريبة.