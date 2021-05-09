الشرطة القضارق يواصل إعداده الجاد

واصل فريق الشرطة القضارف استعداداته الميدانية المكثفة بالقضارف وتحول إلى مرحلة التجارب الإعدادية بعد أن بدأ تحضيراته في وقت جيد مقارنة بنظرائه بالدوري الممتاز. ووضع المدير الفني للفريق كفاح صالح برنامجا منظماً للاعبين تم تنفيذه بروح معنوية عالية وخاض الفريق اولى تجاربه الودية مساء امس باستاد القضارف بمواجهة منتخب القطاع الشمالي الذي يضم كوكبة من نجوم دوري القضارف بقيادة مجتبى فيصل، داؤاد المندراوي، ارنوبه، فلاته، كومي، ام تيتي، ويقوده فنياً الكوتش النزير حبة والأمين بشة ، ويطمح كفاح صالح من خلال المواجهات الودية لتنفيذ خططه التكتيكية واختيار قائمة مثالية سيعتمد عليها في قيادة الفريق في الفترة المقبلة وتجهيز البدائل لتحقيق طموحات جماهير النادي العريضة.