أخبار المراسل.. سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد

الخرطوم: المراسل

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم الأحد، 9 مايو 2021، لدى البنك المركزي، فيما تراجع سعره لدى السوق الموازي (السوداء) وظل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، ثابتا عند 400.21 جنيه للشراء، و402.21 جنيه للبيع.

واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار الأسبوع المنقضي، لتتبعه البنوك، حيث بلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 25 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، إلى 405 جنيهات مقابل نحو 408 جنيهات، في ختام تعاملات أمس السبت، حسب وسائل إعلام محلية.

وانخفض سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى بنك السودان المركزي إلى 480.19 جنيه للشراء، و482.60 جنيه للبيع، مقابل 480.20 جنيه للشراء، و 482.60 جنيه للبيع، أمس السبت.

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