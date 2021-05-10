زيادة رسوم العبور بطريق شريان الشمال

الخرطوم : السوداني

قالت الهيئة القومية للطرق والجسور، إنها اتفقت مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، على زيادة رسوم العبور على الشاحنات بغرض استخدام العائدات للصيانة .

و دشن وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور، يحي عبدالله، امس، صيانة طريق شريان الشمال – أم درمان دنقلا- .

وأشار الوزير أن الغرض من الصيانة الدورية والتى بدأت امس، هو الحفاظ على البنية التحتية.

من جانبه أعلن المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور، المهندس جعفر حسن آدم، عن اتفاق مع اتفاق بين الهيئة واتحاد أصحاب العمل على زيادة الرسوم على الشاحنات في محطات التحصيل بفرض استغلال هذه الرسوم في عملية الصيانة .

واشار حسن آدم إلى أن هنالك بعض التحديات التي تواجه عمليات الصيانة لكنه أكد قدرة الهيئة على التغلب عليها والتعامل معها خاصة شح الوقود .

وأوضح جعفر أن الهيئة تستطيع القيام بعمليات الصيانة الدورية إلا انه قال إن عملية التأهيل تحتاج إلى تمويل من وزارة المالية.