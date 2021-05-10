(التجارة) تشكل لجنة لرقابة وضبط أسعار السلع

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شكلت وزارة التجارة والتموين، اللجنة العليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الاسواق وضبط الاسعار.

ونص القرار الذي اطلعت عليه (السوداني ) على الدور الذي يلعبه قانون التجارة ٢٠٠٩م تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار،٢٠٠٩م، وقانون حماية المستهلك ٢٠١٩م في عملية الرقابة على الأسواق وضبط الاسعار.

وحدد القرار مهام اللجنة، في القيام بحملات تفتيشية مستمرة على الأسواق بولاية الخرطوم كمرحلة أولى، وتعميمها على الولايات الأخرى، ثم التأكد من وضع الديباجات بأسعار السلع الاستهلاكية حسب الاسعار التأشيرية، التي يتم تحديدها وفقا لقانون حماية المستهلك، كذلك الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، إلى جانب التأكد من الالتزام بالعرض والاشتراطات الصحية بالمتاجر والسلع والعاملين بها، وتوعية العاملين بحقوقهم كمستهلكين وفقا للقوانين المشار إليها أعلاه، وإزالة المخالفات وفقا للقوانين السارية

وشدد القرار على إظهار ” هيبة” الدولة وحكم القانون وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة لأسعار السلع غير المطابقة للمواصفات، وذلك بمشاركة القوات النظامية.

واشار القرار، إلى بدء الحملات في الأول من شهر يوليو القادم، بعد عمل التجهيزات اللازمة والإعداد الجيد للحملات .