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مجلس شركاء الحكم يستبعد الموافقة على المبادرة الإماراتية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: هبة علي

نفى عضو مجلس شركاء الحكم جمال ادريس وجود اي نوع من الموافقة على المبادرة الاماراتية، مشيرا إلى أن المبادرة غير معروفة التفاصيل.
وقال ادريس لـ(السوداني) إن الفكرة العامة للمبادرة استثمار وحتى لو حدثت بها تعديلات فلن تقبل، مشددا على أن المشكلة تخص الجانب الاثيوبي لجهة أن الفشقة سودانية مئة بالمئة بالادلة التاريخية والقانونية وقد تم احتلالها من الاثيوبيين لعشرات السنين وهذا لا يعطيكم الحق في الاستثمار بأراضيها.
وقطع جمال بعدم طرح المبادرة بمجلس الشركاء ولا بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ولم يتم النقاش حولها، واضاف: فقط سمعنا بها من الاعلام ولو طرحت فسنقابلها بالرفض؛ على الأقل من جانبي الشخصي.

alsudani
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