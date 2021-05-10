“حميدتي” لـ(مبعوث بايدن) : لا تراجع عن حدود السودان مع إثيوبيا

الخرطوم : السوداني

أبلغ نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي جيفري فيلتمان، أنه لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها وفقاً للاتّفاقيات الدولية، مشدّدًا على أهمية الحلّ السلمي للقضية مع إثيبويا.

وبحث دقلو لدى استقباله المبعوث الامريكي أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدّة الأمريكية في المجالات كافةً.

وأعرب عن ترحيبه بتعيين السيد جيفري مبعوثًا خاصا للقرن الإفريقي، مؤكدًا التعاون التام معه لإنجاح مهامه .

وتطرّق دقلو خلال اللقاء للتطوّرات على الحدود مع إثيوبيا، مؤكداً أنه لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها وفقاً للاتّفاقيات الدولية، مشدّدًا على أهمية الحلّ السلمي للقضية.

وفي السياق، شدّد المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى فيلتمان على أهمية السودان ومنطقة القرن الإفريقى للولايات المتحدة، موضحًا ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته.