الصين : ننظر بإيجابية لإعفاء ديون السودان

الخرطوم : السوداني

اعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، مشاركة بلاده بمستوى عال في مؤتمر أصدقاء السودان المزمع انعقاده في باريس منتصف مايو الجاري، مؤكداً أن الصين تنظر بإيجابية لإمكانية إعفاء الدين أو إعفاء جزء منه.

وأطلعت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، من خلال اتصال هاتفي نظيرها الصيني امس، على موقف السودان الرسمي من السد والذي ينادي بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، مبينة رفضه لأي إجراء أحادي للملء، مؤكدة حرص السودان على تحقيق مصالح كل الأطراف وفقاً للالتزامات القانونية وقواعد القانون الدولي.

وشددت وزيرة الخارجية على خطورة الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق، مطالبة الصين بالضغط على إثيوبيا ومؤازرة مطالب السودان .

من ناحيته أبدى وزير الخارجية الصيني تفهمه لموقف السودان من سد النهضة، وأشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاق بأعجل ما تيسر

وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة أن سودان الثورة والوعي يدرك أهمية العلاقة مع الصين وضرورة تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة.