الحكومة تبلغ مبعوث بايدن موقف السودان حول الخلاف مع إثيوبيا

الخرطوم : السوداني

أبلغ رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك، مبعوث الرئيس الأمريكي جون بايدن لمنطقة القرن الافريقي، حرص السودان على استقرار إثيوبيا وتحقيق التوافق بين كافة المكونات الإثنية في إثيوبيا، وتطلعه لإقامة علاقة تُؤسس على احترام حسن الجوار وتعزيز التعاون بين البلدين .

وقالت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق في تصريح صحفي إن حمدوك بحث مع المبعوث الامريكي جيفري فيلتمان، تباين وجهات النظر بين موقف السودان وإثيوبيا بخصوص الملء الآحادي لخزان سد (النهضة) وما يمكن أن يخلفهُ من نتائِج سالبة على العلاقات بين البلدين وإدعاءات إثيوبيا بخصوص ملكية بعض الأراضي السودانية في شرق السودان بجانب افتعال المشاكل بسبب قيام القوات المسلحة السودانية بالانفتاح على الجبهة الشرقية وتأمين وحماية المواطنين السودانيين على الحدود بين البلدين .

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي حرص الولايات المتحدة على استقرار المنطقة، ودعمها ووقوفها بجانب حكومة السودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي .