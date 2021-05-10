بواقع ألف رحلة بدء تفويج البصات والحافلات للولايات لعطلة العيد

الخرطوم : ابتهاج متوكل

انطلقت أمس عمليات تفويج البصات والحافلات السفرية من الخرطوم لمختلف الولايات.

وقال نائب مدير وحدة النقل البري محمد وداعة، لـ(السوداني) إن تفويج حركة البصات والحافلات السفرية بدأ أمس من الخرطوم ويستمر التفويج حتى يوم “الوقفة”، ومن ثم تكون الحركة بالعكس من الولايات للخرطوم ، موضحاً أن قيمة التذاكر مرتبطة بحركة البصات والعودة حالياً بدون “ركاب”، لذلك حددنا متوسط زيادة في أسعار التذاكر مابين ٢٥ إلى ٣٠ ٪، لدفع تكلفة العودة وضمان السلامة والجازولين، مؤكداً انسياب حركة السفر دون مشكلات، موجهاً المركبات العامة والخاصة كافة بالالتزام بالإجراءات المرورية وعدم الإسراع، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة السفر، قللت كثيراً من أعداد المسافرين للولايات.

وشدد الأمين العام لغرفة البصات السفرية، حسن عبدالله، على تفويج نحو ٥٠ ألف بص في كل الخطوط السفرية، بما يعادل حوالي ١٠٠٠ رحلة في اليوم الأول للتفويج، وقال لـ(السوداني) إن التفويج تم دون أي مشكلات، وأضاف : الدولة وفرت احتياجات الجازولين خلال فترة العيد، ويتم صرف الوقود للبصات عبر محطات محددة، متوقعاً أن تزداد البصات المغادرة بحسب حركة المواطنين، منوهاً إلى أن زيادة أسعار التذاكر تمت بنسبة ٣٠٪ لتغطية تكلفة التشغيل والعودة، داعياً الأجهزة المختصة لحسم “الفوضى والسماسرة” في أسعار التذاكر، كذلك العربات “المتفلتة” في المواقف، مشيراً إلى أن حسم هذه الظواهر يحتاج إلى رقابة مشددة في كل مواقف النقل.