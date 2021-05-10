حلويات العيد تؤدي لارتفاع أسعار السكر

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسعار السكر زيادة طفيفة عزاها بعض التجار بسوق أمدرمان والخرطوم لارتفاع سعر الصرف.

وحمل تاجر جملة ببحري عيسى الحسن لـ( السوداني) توقف الشحن من ميناء بورتسودان وارتفاع أسعار العملات مسؤولية الزيادة التي طرأت على أسعار السكر ٫ مبينا ان سعر جوال السكر عبوة (50)كيلو (12٫200) جنيه أما سعر جوال السكر عبوة(10) كيلو (2٫550) جنيه متوقعاً زيادة جديدة عقب عطلة العيد في كافة أصناف السلع الاستهلاكية لحين حل مشكلة توقف الشحن والسيطرة على أسعار العملات ، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة.

وأكد تاجر جملة بالخرطوم أحمد عثمان في حديثه لـ (السوداني) حدوث زيادة جديدة في أسعار السكر لزيادة الطلب عليه لصناعة المخبوزات مبينا ان سعر الجوال عبوة(50) كيلو قفز لـ(12) بدلاعن (11) الف جنيه

وقال تاجر جملة بامدرمان ان هنالك وفرة في السكر وركودا وضعفا في القوى الشرائية ٫ مبينا ان سعر الجوال عبوة( 10 ) كيلو (2,300) جنيه أما سعر(50) كيلو (11٫900) جنيه ، لافتا لندرة في السكر المحلي ووفرة في المستورد ، وقال ان الترحيل وزيادة سعر الصرف انعكس على ارتفاع أسعار السكر بالاسواق.