الـشارقة تكرم عيسى الحلو ونبيل غالي والحسن محمد سعيد ود.مبارك حسن الخليفة

الخرطوم: كوكتيل

برعاية من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، تنظم دائرة الثقافة بالشارقة الدورة الثالثة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بقاعة وزارة التعليم العالي في الخرطوم، وذلك يوم الاثنين القادم 17 مايو الجاري.

وكشف عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عن أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، يتوجه للسودان البلد الشقيق، حيث سيتم تكريم كل من (عيسى الحلو، نبيل غالي، الحسن محمد سعيد، ود.مبارك حسن الخليفة)، وسيتم تنظيم ندوة ثقافية، يشارك فيها مجموعة من المفكرين والنقاد والإعلاميين، يدعى لها أهل المحتفى به، ومثقفو وأدباء بلد المحتفى بهم.

وأضاف العويس، إن الملتقى تكريم للعطاء والإبداع وتشجيع لهما وهي المهمة الثقافية التي تضطلع بها الشارقة بوصفها منارة الثقافة العربية، مؤكداً حرص حاكم الشارقة على استمرار هذه المبادرات من أجل تمكين المثقف العربي في مجتمعه، وتعزيز حضوره في الساحة الثقافية العربية، من خلال تنفيذ وتفعيل المبادرات المتعلقة بالشأن الثقافي.

يذكر أن عيسى الحلو قاص وروائي وكاتب صحفي سوداني عمل رئيسًا بالقسم الثقافي بصحيفة الأيام السودانية، ثم بصحيفة السياسة والرأي العام والصحافة، ثم رئيسا لتحرير مجلة الخرطوم التي كان يصدرها المجلس القومي للثقافة والفنون بالسودان.

أما نبيل غالي هو قاص وصحفي صاحب مشاريع كبيرة في مجال الأدب والفكر، منها بيبلوغرافيا القصة القصيرة السودانية بجانب كتاب بيبلوغرافي آخر عن السرد النسائي في الرواية والقصة القصيرة.

الحسن محمد سعيد قاص وروائي شارك في العديد من الندوات والملتقيات الثقافية في السودان، اليمن، ومصر، تدور كل الأحداث في رواياته في بيئات سودانية بالرغم من غربته الطويلة، وشخصيات رواياته تعبر عن واقع الحياة السودانية.

الدكتور مبارك حسن الخليفة هو شاعر وناقد وتربوي له الكثير من الإسهامات في رفد الثقافة العربية المعاصرة ونشرت له العديد من الدواوين الشعرية مثل (أغنيات سودانية) و (الرحيل النبيل).