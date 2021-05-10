مبادرة صوت القصيد تنظم برنامج لذكري شهداء الثورة

الخرطوم: كوكتيل

تنظم مبادرة صوت القصيد بقاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة من 10-11مايو الحالي في تمام الساعة الثامنة مساء مبادرة بعنوان (صوت القصيد لاجل الشهيد ) بتشريف مجلس السيادة ورعاية مجلس الوزراء تخليداً لذكرى شهداء الثورة وتكريماً لأُسر الشهداء .

وأوضحت د.هالة الصائغ (لسونا) أن البرنامج ييهدف لإدخال الفرحة في نفوس أسر الشهداء والجرحى ، ودعم الأُسر التي فقدت أبناءها في الثورة والنضال ضد النظام البائد.

واضافت ان البرنامج يشتمل على بوسترات كتبت عليها كل قصائد الثورة وبوسترات تحمل صور الشهداء الـ 286، كتبت عليها بياناتهم كاملة تعرض للبيع ويخصص عائدها لأسر الشهداء.