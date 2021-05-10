الهلال يواصل تدريباته التحضيرية للديربي

يوالي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية بمعسكره المستمر هذه الأيام بفندق موفنبيك في العاصمة المصرية، حيث سيتدرب الأزرق اليوم الاثنين على فترتين بعد أن خاض الفريق امس الأحد تجربة ودية ثانية امام فريق زد، وسابقا كان الفريق قد واجه فاركو المصري في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

ومن المتوقع أن يشمل برنامج اليوم تدريبات استشفاء وسباحة في مسبح فندق موفنبيك بينما سيتدرب الفريق في الملعب الفرعي للفندق خلال المرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الهلال تجربة ودية أخيرة أمام الإعلاميين أو الاتصالات قبل العودة للخرطوم ومواصلة التدريبات استعدادا لمواجهة المريخ في الديربي.