حفيظ دراجي يشيد بصقور الجديان وتكريم لبرقو من سودانية

عقب مشاركتهما في سهرة منتصف الليل بقناة سودانية 24 مساء السبت، قامت القناة بتكريم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في شخص الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، والكابتن أكرم الهادي سليم قائد المنتخب – ضيفي الحلقة – بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات أمم افريقيا في الكاميرون 2022م، وكانت محاور الحلقة التخطيط للتأهل، والالتفاف حول المنتخب، ومتطلبات المرحلة المقبلة، ودار الحوار عن الصعوبات التي واجهت تنفيذ الإعداد في ظل جائحة كورونا، والدعم والمساندة للمنتخب والاهتمام به من كافة الشرائح بعد أن كان منتخب يتيما في السابق على حد التعبير بالاستوديو، هذا وقد أشاد الدكتور حسن برقو بدعم الدولة والإعلام، وفنياً أشاد بالجهاز الفني السابق بقيادة لوكا الذي بدأ مراحل الإعداد بتخطيط علمي مدروس، مروراً باختيار الجهاز الفني الحالي ودوره في تطوير الأداء فنياً وتكتيكاً.

وتحدث الكابتن أكرم الهادي عن المناخ الذي توفر لهم لتحقيق النجاح، وأشاد بالاتحاد ولجنة المنتخبات مؤكداً انه على الصعيد الشخصي لأول مرة يعايش اهتماما حقيقيا بالمنتخب، وأشاد قائد المنتخب بروح اللاعبين والترابط القوي بينهم، واكد اكرم أن التشكيلة الحالية للمنتخب مميزة للغاية، وقد تشهد احتراف أكثر من لاعب خلال المشاركة في نهائيات الشان، وتطرقت الحلقة إلى كواليس التأهل وفرحة اللاعبين بعد التأهل.

الدكتور حسن برقو تناول الحديث عن الإعداد للمرحلة المقبلة واستدعاء المحترفين السودانيين بالخارج، وشهدت الحلقة مداخلة مع المعلق الكبير حفيظ دراجي اشاد فيها بالسودان، وقال انه قد عاد إلى مكانه الطبيعي وقدم بعض النصائح بخصوص طموح اللاعب السوداني وضرورة التفكير في الاحتراف، وأكد أن الجيل الحالي فيه أكثر من لاعب مرشح للاحتراف الخارجي.