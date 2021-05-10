عبدالحافظ يدعم المنتخب بكرات فيفا منظمة جيل (90) تكرّم المعلم خالد بخيت

قامت منظمة جيل (90) بتكريم الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الأول مساء السبت الماضي في العاصمة القطرية (الدوحة)، التي يتواجد فيها المعلم الكبير في فترة نقاهة بعد إصابته بفايروس كرونا وتعافيه مؤخراً، وكانت خالد بخيت قد سافر إلى قطر بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، لحضور فعاليات بطولة كأس العرب فيفا، وجاء التكريم من جانب منظمة جيل (90) لزميلهم بمناسبة تأهل صقور الجديان إلى نهائيات امم افريقيا في الكاميرون 2022م، على حساب المنتخب الجنوب افريقي من المجموعة التي ضمت إلى جانبهما غانا وساوتومي.

على صعيد ذي صلة قدم الاستاذ عبدالحافظ صالح امين سر الاتحاد القطري (سوداني الجنسية)، كرات قدم فيفا هدية للمنتخب الوطني السوداني الأول، احتفالاً بترقيه إلى العرس الافريقي الكبير، ومن جانبه تقدم الكابتن خالد بخيت بالشكر إلى الاستاذ عبدالحافظ لما ظل يقدمه من اهتمام وعناية ومتابعة له وللبروف شداد طوال تواجدهم في قطر، وقبلهم بلاعب المنتخب الوطني الكابتن أحمد حامد التش، وعموم موفدي الاتحاد في العاصمة القطرية، وكذلك أسدى المعلم الكبير شكرا خاصا إلى الاستاذ علي حامد أبوشعيرة للمتابعة اللصيقة والاهتمام.