شداد ينوي عقد اجتماعات لتحديد الأندية المشاركة إفريقيًا

قال الدكتور كمال شداد، رئيس الاتحاد السوداني، إنه بصدد عقد اجتماعات ومشاورات للخروج بقرار بعدما اطلع نهاية الأسبوع الماضي، على خطاب ورد للاتحاد السوداني، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، يفيد بتسمية الفرق التي سوف تمثل السودان في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد.

وأوضح شداد في تصريح لـ”كووورة” أمس : “سوف ندرس الوقت المتبقي لإكمال الدوري السوداني، ومطالبة الاتحاد الإفريقي بتسمية أسماء الفرق الممثلة للسودان في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة المنظمة لمعرفة رؤيتها في إكمال الدوري”.

وأضاف شداد: “قد نتعامل مع عدة سيناريوهات، حال عدم إكمال الدوري وتعارضه مع التاريخ المحدد من قبل الكاف لتسمية أنديتنا الممثلة في بطولتيه”.

وأكمل رئيس الاتحاد السوداني: “من بين السيناريوهات والخيارات سيناريو الاتحاد الإفريقي نفسه في العام الماضي الذي ساعد اتحاداته الأعضاء بعدة خيارات في ظل جائحة كورونا”.