التيار الإسلامي العريض هل هو التنظيم (الأمة) الغائب؟؟

إن التنظيمات كثيرة جدا ولكن كلها لا يخرج عن كونه تنظيما وسيلة وليس تنظيما غاية وللأسف مع عطائها الثر المفيد وحفظها للإسلام وشبابه إلى انها ظلت تراوح مكانها فلم تتقدم عن كونها تنظيما وسيلة إلى تنظيم غاية بل منها ما أصابه من العلل والأمراض ما أصابه حتى ظل يعقد الولاء والبراء فقط على عضوية تلك التنظيمات الوسيلة بل صار عندهم الإخاء في الله مبذولا فقط لمن يحملون عضوية لواحدة من تلك التنظيمات وما عدا ذلك فهو فلان بن فلان وليس(أخونا في الله) مهما بلغ درجة من الإيمان والورع والتقوى والتمسك بالدين، وذلك لما كان المعيار فقط هو بطاقة عضوية تلك التنظيمات الوسيلة وليس بطاقة عضوية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، لذلك ظللنا ننادي من زمن طويل عن إيجاد راية لذلك التنظيم الغائب التنظيم( الأمة وبالطبع لا يلزم من وجود ذلك المراد إزالة أو إلغاء تلك ما اصطلحنا عليها بالتنظيمات الوسيلة كما لا يقتضي قيامه على أنقاضها وإنما هو أصلا لا يتصور إلا في حالة وجودها اذا ما كان وجودها وجودا مشروعا وليس وجودا ممنوعا فتعدد التنظيمات امر مشروع ومفيد وظاهرة صحية اذا كانت تلك الجماعات او تلك التنظيمات تتعاون مع بعضها البعض ولا تتنافر وتعي انها ليست جماعة المسلمين او هي ما نطلق عليه بـ (التنظيم الأمة) وانما هي لا يعدو أمرها عن كونها جماعات وسيلة لغاية هي إعانة الفرد على طاعة الله ومن ثم الدخول إلى جنته سبحانه وتعالى بخلاف جماعة المسلمين التي يكون بفراقها قد خلع المسلم ربقة الإسلام.

فهذه التنظيمات لا تكون تنظيمات مشروعة اذا ما اشتغلت بنواقص وعيوب الآخرين من تنظيمات أخرى وكثر الخلاف والشقاق بينها وتفرقت حتى دب الوهن ليس في جسمها هي فحسب، بل حتى في الجسم الكبير جسم الإسلام الأم ما نطلق عليه بالتنظيم الأمة وذلك لان واجب تلك التنظيمات مع اختلافها في تصوراتها وأهدافها أن تصب في التنظيم الأكبر ألا وهو التنظيم الأمة.

لذلك وجب ان ينشئ المسلمون جسما او راية تنسيقية تجمع بين كل تلك التنظيمات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية حتى يقوى التنظيم الأكبر التنظيم الام فيقوى بذلك الإسلام وتحمى بيضته وبالطبع كل ذلك يمكن ان يتم دون الطلب من أي جماعة او جهة دعوية ان تلغي نفسها او تحل تنظيمها الذي تجد فيه نفسها.

فقط يطلب الانتباه إلى ضرورة ان تصب كل تلك التنظيمات في ذلك المعين الأكبر فلا ينضب ابدا وبذا نكون قد حققنا المراد والهدف الأكبر وبالله التوفيق.