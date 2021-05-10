شكوى من “محتسب” ضد الصحافة

*من المواقف المضحكة المبكية في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة شكوى قدمت ضدي قبل سنوات من “محتسب”مثلت فيها أمام لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات، ونيابة الصحافة كذلك، لغرابتها وطرافتها أسرد تفاصيلها لكم ،عسى أن تسهم في معالجة أمر مثل هذه الشكاوى التي تضيع وقت لجنة الشكاوى ونيابة الصحافة بلا جدوى، اللهم إلا إذا كان الهدف هو إضاعة وقت الصحفي و”تلتلته” وفق نهج (سهر الجداد ولا نومه).

* فوجئت باستدعاء لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات شخصي للمثول أمامها للنظر في شكوى مقدمة من محتسب اتهمني بأنني أضلل الرأي العام بنشري مادة “حظك هذا الأسبوع” التي كان يعدها لـ”الصحافة” – في العهد المايوي – ديمتري البازار!!!.

*كنت قد كتبت في “كلام الناس”بصحيفة (السوداني) عن ديمتري البازار كيف أنني دافعت عنه وطلبت زيادة المكافأة الشهرية التي كان يأخذها(عشرة آلاف جنيه بالقديم) مقابل تعاونه معنا وفعلا تم رفعها الى خمسة عشر جنيهاً، وأشرت الى أنه كان يعد لنا مادة “حظك هذا الاسبوع”، لكن ليس نظير هذه المادة، وإنما تقديراً لدوره في التوثيق للأغنية السودانية وتسجيلها في إسطوانات، خاصة بعض أغاني الحقيبة، وذكرت ايضاً أننا في بعض الأحيان عندما لا يرسل هذه المادة نرجع لمادة قديمة ننشرها باعتبار أنها من مواد التسلية لا أكثر ولا أقل.

*مثلت أمام لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة، وأوضحت لهم كل ما ذكرت ضمن حديثي عن ديمتري البازار في أواخر أيامه في صحيفة الصحافة، شطبت لجنة الشكاوى مشكورة شكوى المحتسب، لكنني فوجئت بطلب حضور أمام نيابة الصحافة في ذات الشكوى، وحضرت أمام المحقق بنيابة الصحافة، وأعدت له كل ما ذكرته للجنة الشكاوى بالمجلس وأيضاً – مع كامل التقدير والاحترام – تم شطب شكوى المحتسب.

*اقول هذا لأذكر بأن الصحفي كان يمثل أمام أكثر من محكمة في قضية واحدة خاصة في مثل هذه الشكوى المضحكة المبكية التي من المفترض ان تشطب قبل استدعاء الصحفي للمثول أمام لجنة الشكاوى أو نيابة الصحافة،لذلك لابد من مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون جهاز الأمن لوقف مثل هذه الملاحقات العدمية .