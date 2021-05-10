أخبار المراسل.. السودان: المواطنين يبحثون عن اسطوانات الأكسجين مع انتشار الموجة الثالثة من كوفيد

الخرطوم: المراسل

يجد السودان صعوبات في توفير الأسرة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى كوفيد-19 الذين أصيبوا في الموجة الثالثة التي تضغط على نظام الرعاية الصحية المستنزف بالفعل في البلاد بما يفوق طاقته على الاحتمال.

يزيد سكان السودان عن 40 مليون نسمة، وتم تسجيل 33000 إصابة وأكثر من 2600 وفاة منذ بداية الجائحة، لكن مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح نظرا لمعدلات المسح المنخفضة.

في الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد.

وحكت سيدة محمود (34 عاما)، وهي من سكان الخرطوم، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها. قالت وهي تبكي “توفى أبى بسبب عدم وجود غرفة للعناية المركزة بها جهاز للتنفس الصناعي”.

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